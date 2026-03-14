Швейцария закрыла воздушное пространство для самолетов США, связанных с войной в Иране
Швейцария закрыла свое воздушное пространство для полетов американских самолетов, связанных с военной в Иране. Страна сослалась на свою традицию нейтралитета в вооруженных конфликтах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В субботу федеральное правительство в Берне (столице страны) заявило, что два запроса на пролет американских разведсамолетов над Швейцарией в воскресенье были отклонены. Три других рейса, включая два транспортных самолета - правительство одобрило.
В заявлении добавили, что дальнейшие полета самолетов США, количество которых превышает обычные показатели - будут запрещены, если их цель не будет четко определена и если вдруг они связаны с войной в Иране.
"Закон о нейтралитете запрещает пролеты над территорией нейтральной страны сторонами конфликта, которые имеют военное значение", - добавили в правительстве.
Завершение войны против Ирана
Напомним, что президент США Дональд Трамп в последнее время уже неоднократно говорил, что Вашингтон фактически уже победил Иран и это якобы произошло еще в первый час начала операции.
При этом по данным WSJ, Трамп не намерен заканчивать боевые действия в ближайшие недели. Причем Reuters тоже писало, что администрация Трампа отклонила предложение союзников на Ближнем Востоке о начале диалога для прекращения войны в Иране.
Тем временем в Европе уже тоже призывают Трампа закончить войну. Канцлер Германии Фридрих Мерц сутками ранее прямо сказал, что нужен план выхода из войны.