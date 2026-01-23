ua en ru
Головна » Новини » У світі

Швеція перехопила російські винищувачі над Балтійським морем

Швеція, П'ятниця 23 січня 2026 16:03
Швеція перехопила російські винищувачі над Балтійським морем Ілюстративне фото: російський винищувач (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Вчора, 22 січня, сили швидкого реагування Швеції (QRA) перехопили два російських винищувачі над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву збройних сил Швеції в Х.

Зазначається, що у четвер, 22 січня, шведські військові перехопили два винищувачі Су-35С, які супроводжували бомбардувальник Ту-22М над Балтійським морем.

"Швеція цілодобово здійснює повітряне патрулювання, захищаючи НАТО", - йдеться у заяві.

Інші перехоплення літаків РФ

Нагадаємо, нещодавно ВПС Польщі підіймали в повітря бойові літаки для перехоплення та супроводу російського розвідувального борта, який пролітав неподалік меж польського повітряного простору.

Раніше над Британією було перехоплено кілька бомбардувальників Ту-95МС у супроводі винищувачів Су-33.

Крім того, Польща підіймала в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Лише за тиждень таких інцидентів сталося три.

НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем. За кілька днів до цього російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та перебували там протягом 12 хвилин.

Також у Норвегії повідомили, що у 2025 році країна-агресорка тричі порушувала їхній повітряний простір - кожне порушення тривало від однієї до чотирьох хвилин.

Державний секретар США Марко Рубіо раніше повідомляв, що країни НАТО планують збивати лише ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.

РБК-Україна раніше писало, що у Росії накинулися на НАТО з погрозами війною у випадку збиття російських літаків.

