Польща втретє за тиждень перехопила російський літак-розвідник Іл-20

Польща підняла в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це вже третій подібний інцидент за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування збройних сил Польщі в соцмережі X .

Як зазначило оперативне командування, польські винищувачі піднімали сьогодні, 31 жовтня, вранці після того, як Іл-20 зафіксували над Балтійським морем.

"Російський літак знову летів без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером, становлячи потенційну загрозу безпеці польотів у регіоні. Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземне повітряне судно, яке було супроводжено відповідно до процедур НАТО", - уточнили військові.

Вони звернули увагу, що порушення повітряного простору Польщі не відбулося.

"Це вже третя подібна ситуація цього тижня, що підтверджує зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря", - зазначили в оперативному командуванні.