Польські винищувачі вночі перехопили літак-розвідник РФ

Польські ВПС підіймали бойові літаки в повітря, щоб перехопити та супроводити російський розвідувальний борт, який пролітав неподалік меж польського повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Також зазначається, що з міркувань безпеки польоти цивільної авіації над Підляським воєводством були тимчасово обмежені.

"Після проведення детального аналізу було встановлено, що це, найімовірніше, були контрабандні повітряні кулі, які рухалися відповідно до напрямку та швидкості вітру. ", – повідомили у командуванні.

Також у Польщі зафіксували чергове вторгнення у свій простір повітряних куль з Білорусі.

За інформацією Оперативного командування Збройних сил, у нічний час було зафіксовано проникнення в повітряний простір Польщі об’єктів із території Білорусі.

Авіація НАТО перехоплює російські літаки

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що над Британією було перехоплено кілька бомбардувальників Ту-95МС у супроводі винищувачів Су-33.

Також у жовтні Польща піднімала в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це був третій подібний інцидент за тиждень.

У вересні НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем. За два дні до цього, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і перебували там протягом 12 хвилин.

Крім того, у Норвегії розповіли, що у поточному році РФ тричі порушувала їхній повітряний простір - кожне порушення тривало від однієї до чотирьох хвилин.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що країни НАТО збираються збивати лише ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.