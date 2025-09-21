НАТО знову піднімало літаки: перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем
У неділю, 21 вересня, НАТО підняло в небо винищувачі через російський літак-розвідник над Балтійським морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
Як розповіли у ВПС Німеччини, спочатку непізнаний літак рухався в міжнародному повітряному просторі без плану польоту, а також не виходив на зв'язок.
Після цього з німецької авіабази Ростак-Лаге вилетіли два винищувачі Eurofighter, щоб перехопити невідомий літак. У результаті візуалізації з'ясувалося, що це був російський розвідувальний літак Іл-20М.
Росія переходить червону межу
Зазначимо, що ситуація в регіоні Балтійського моря через порушення росіянами повітряного простору загострилася ще більше.
Зокрема, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31К незаконно вторглися в повітряний простір Естонії. НАТО відреагувало і перехопило ці літаки.
Пізніше глава естонського МЗС Маргус Цахкна заявив, що для країни категориськи неприйнятні такі інциденти.
"НАТО діє точно так, як і було погоджено. Прямої військової загрози Естонії не було, але ми категорично не сприймаємо порушення Росією повітряного простору Естонії та НАТО", - сказав Цахкна.
Після того, що сталося , у МЗС РФ почали виправдовуватися, стверджуючи, що їхні літаки не порушували кордонів, і вони здійснили плановий переліт із Карелії на аеродром у Калінінградську область.
До слова, після цього інциденту естонський опозиціонер Урмасу Рейнсал запропонував закрити східний кордон. Однак глава МВС Ігор Таро сказав, що поки що не йдеться про обмеження кордону на землі, оскільки було зафіксовано авіаційне порушення. Він пояснив, що для закриття кордону потрібна була б провокація на суші.