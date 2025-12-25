ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: НАТО піднімало винищувачі

Четвер 25 грудня 2025 12:42
UA EN RU
Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: НАТО піднімало винищувачі Фото: НАТО піднімало в небо винищувачі після прольоту російських бомбардувальників над Британією (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін відправив ядерні бомбардувальники, аби погрожувати північній Британії, здійснивши різдвяний політ на велику відстань над Норвезьким морем. НАТО підняло винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Як повідомляється, НАТО було змушене підняти у повітря винищувачі, аби стежити за величезними російськими літаками.

Винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії у польоті, що, за словами журналістів, могло бути навмисною спробою роздратувати Захід поблизу маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.

"Далекобійні бомбардувальники Ту-95МС російських повітряно-космічних сил здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин", - повідомили у Міноборони РФ.

У російському відомстві додали, що на певних етапах маршруту далекобійні бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, проте там не вказали, які саме повітряні сили НАТО перехопили літаки Ту-95МС.

Відомо, що такі бомбардувальники також використовувалися Росією для ударів по Україні.

Перехоплення російських літаків

Нагадаємо, у жовтні Польща піднімала в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це був третій подібний інцидент за тиждень.

У вересні НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем. За два дні до цього, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і перебували там протягом 12 хвилин.

У відповідь МЗС Естонії викликало для висловлення протесту тимчасового повіреного РФ, а уряд звернувся до союзників по НАТО для консультацій за статтею 4. При цьому РФ будь-яке порушення заперечує.

Крім того, у Норвегії розповіли, що у поточному році РФ тричі порушувала їхній повітряний простір - кожне порушення тривало від однієї до чотирьох хвилин.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що країни НАТО збираються збивати лише ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.

Водночас у Росії накинулися на НАТО з погрозами війною у випадку збиття літаків.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Великобританія
Новини
Дрони СБУ призупинили роботу газового заводу-гіганта в Росії, - джерела
Дрони СБУ призупинили роботу газового заводу-гіганта в Росії, - джерела
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну