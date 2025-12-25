Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: НАТО піднімало винищувачі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror .

Відомо, що такі бомбардувальники також використовувалися Росією для ударів по Україні.

У російському відомстві додали, що на певних етапах маршруту далекобійні бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, проте там не вказали, які саме повітряні сили НАТО перехопили літаки Ту-95МС.

"Далекобійні бомбардувальники Ту-95МС російських повітряно-космічних сил здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин", - повідомили у Міноборони РФ.

Винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії у польоті, що, за словами журналістів, могло бути навмисною спробою роздратувати Захід поблизу маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.

Як повідомляється, НАТО було змушене підняти у повітря винищувачі, аби стежити за величезними російськими літаками.

Перехоплення російських літаків

Нагадаємо, у жовтні Польща піднімала в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це був третій подібний інцидент за тиждень.

У вересні НАТО піднімало в небо винищувачі через російський літак-розвідник, який перебував над Балтійським морем. За два дні до цього, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і перебували там протягом 12 хвилин.

У відповідь МЗС Естонії викликало для висловлення протесту тимчасового повіреного РФ, а уряд звернувся до союзників по НАТО для консультацій за статтею 4. При цьому РФ будь-яке порушення заперечує.

Крім того, у Норвегії розповіли, що у поточному році РФ тричі порушувала їхній повітряний простір - кожне порушення тривало від однієї до чотирьох хвилин.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що країни НАТО збираються збивати лише ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.

Водночас у Росії накинулися на НАТО з погрозами війною у випадку збиття літаків.