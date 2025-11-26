Шукають винних? У Путіна закликали не "робити висновків" про швидке завершення війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ ".

Прес-секретар Путіна також зазначив, що у різних країнах, зокрема й у Сполучених Штатах, нібито ще буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес між Україною та РФ.

"Не варто робити передчасних висновків щодо близькості конфлікту в Україні до завершення", - заявив Пєсков.

Мирний план США

Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України.

Він складається з 28 пунктів та передбачає, зокрема, передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.

Раніше стало відомо, що до написання плану, ймовірно, причетні росіяни – на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Окрім того, Bloomberg опублікувало розшифровку телефонної розмови спецпредставника США Стіва Віткоффа з росіянами, під час якої радив як просувати мирний план американському президенту Дональду Трампу.

23 листопада високопосадовці України та США провели консультації у Женеві щодо мирного плану. На зустрічі також були присутні європейці.

Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.