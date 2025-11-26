Шукають винних? У Путіна закликали не "робити висновків" про швидке завершення війни
Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков закликав не робити передчасних висновків щодо швидкого завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
"Не варто робити передчасних висновків щодо близькості конфлікту в Україні до завершення", - заявив Пєсков.
Прес-секретар Путіна також зазначив, що у різних країнах, зокрема й у Сполучених Штатах, нібито ще буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес між Україною та РФ.
Мирний план США
Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України.
Він складається з 28 пунктів та передбачає, зокрема, передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
Раніше стало відомо, що до написання плану, ймовірно, причетні росіяни – на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.
Окрім того, Bloomberg опублікувало розшифровку телефонної розмови спецпредставника США Стіва Віткоффа з росіянами, під час якої радив як просувати мирний план американському президенту Дональду Трампу.
23 листопада високопосадовці України та США провели консультації у Женеві щодо мирного плану. На зустрічі також були присутні європейці.
Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.