ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Шукають винних? У Путіна закликали не "робити висновків" про швидке завершення війни

Середа 26 листопада 2025 12:41
UA EN RU
Шукають винних? У Путіна закликали не "робити висновків" про швидке завершення війни Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков закликав не робити передчасних висновків щодо швидкого завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

"Не варто робити передчасних висновків щодо близькості конфлікту в Україні до завершення", - заявив Пєсков.

Прес-секретар Путіна також зазначив, що у різних країнах, зокрема й у Сполучених Штатах, нібито ще буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес між Україною та РФ.

Мирний план США

Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України.

Він складається з 28 пунктів та передбачає, зокрема, передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.

Раніше стало відомо, що до написання плану, ймовірно, причетні росіяни – на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Окрім того, Bloomberg опублікувало розшифровку телефонної розмови спецпредставника США Стіва Віткоффа з росіянами, під час якої радив як просувати мирний план американському президенту Дональду Трампу.

23 листопада високопосадовці України та США провели консультації у Женеві щодо мирного плану. На зустрічі також були присутні європейці.

Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пєсков Вторгнення Росії до України Кремль
Новини
Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України
Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України