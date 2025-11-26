ua en ru
Ищут виновных? У Путина призвали не "делать выводов" о скором завершении войны

Среда 26 ноября 2025 12:41
Ищут виновных? У Путина призвали не "делать выводов" о скором завершении войны Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не делать преждевременных выводов относительно скорого завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Коммерсантъ".

"Не стоит делать преждевременных выводов относительно близости конфликта в Украине к завершению", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что в разных странах, в том числе и в Соединенных Штатах, якобы еще будет много людей, которые будут пытаться сорвать мирный процесс между Украиной и РФ.

Мирный план США

Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины.

Он состоит из 28 пунктов и предусматривает, в частности, передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

Ранее стало известно, что к написанию плана, вероятно, причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.

Кроме того, Bloomberg опубликовало расшифровку телефонного разговора спецпредставителя США Стива Уиткоффа с россиянами, во время которого советовал как продвигать мирный план американскому президенту Дональду Трампу.

23 ноября чиновники Украины и США провели консультации в Женеве по мирному плану. На встрече также присутствовали европейцы.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.

