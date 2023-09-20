Шуфрича звільнили з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

За таке рішення проголосувало 258 нардепів.

При цьому Шуфрич залишається одним з трьох членів Комітету. Його не можна позбавити членства, адже для існування самого Комітету потрібно щонайменше троє осіб.

За словами Железняка, наразі виконувачем обов'язків голови Комітету стане нардеп Євген Брагар.

Водночас на наступному тижні парламент має отримати пропозицію про призначення постійного голову. Ним може стати депутат з групи "Довіра" Павло Бакунець.

Справа Шуфрича

15 вересня до нардепа прийшли з обшуками. Правоохоронці виявили у нього вдома георгіївські стрічки, медалі, ордени, а також колекцію російських кітелів та радянських документів.

За даними джерел РБК-Україна, у Шуфрича також знайшли документ зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей, датований 2014 роком. На ньому також є підпис колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Пізніше Шуфричу оголосили підозру у держзраді. Він міг працювати на агента ФСБ та колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який координував російську агентурну мережу в Україні. Після цього Шуфрича арештували.

Більше про те, хто такий Нестор Шуфрич, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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