Обшуки у Шуфрича: у нардепа знайшли заборонені георгіївські стрічки та ордени (фото)

Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича знайшли цілу низку забороненої радянської символіки. У нього в будинку знайшли георгіївські стрічки, медалі та кітелі ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Фото: кадри з обшуків в домі нардепа Шуфрича (РБК-Україна)

Під час обшуку силовики знайшли у парламентаря речі, які притаманні справжньому прихильнику всього радянського. Серед "знахідок": заборонені георгіївські стрічки, медалі, двоголові орли росіян, ордена.

Також у Шуфрича вдома правоохоронці знайшли колекцію кителів.

Більше того, з огляду на фото нагород, нардеп може бути й "полководцем перемоги" та навіть "ветераном Збройних сил РФ".

Обшуки у Шуфрича: що відомо

Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна в СБУ, до народного депутата Нестора Шуфрича сьогодні прийшли з обшуками.

Відомо, що Шуфрича підозрюють у державній зраді.

Зауважимо, що в ЗМІ зранку з'явилася інформація про нібито затримання нардепа, але джерело РБК-Україна спростувало цю інформацію.

Офіційних заяв від СБУ щодо причин обшуків не було. Але як повідомили виданню у спецслужбах, одіозний політик Шуфрич тісно працював з екс-нардепом Володимиром Сівковичем, якого пов'язують з російською ФСБ. І саме за його завданням Шуфрич поширював прокремлівську пропаганду в Україні.

Додамо, що Нестор Шуфрич є народним депутатом від забороненої ОПЗЖ та досі очолює Комітет ВР із питань свободи слова. До того ж одіозний політик давнім соратником зрадника України Віктора Медведчука та втікача Віктора Януковича.

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