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Шуфричу повідомили про підозру у держзраді

П'ятниця 15 вересня 2023 14:53
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Шуфричу повідомили про підозру у держзраді Фото: Нестор Шуфрич (РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Народному депутату України Нестору Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. Зібрано доказову базу про його антиукраїнську діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Виконував завдання агента ФСБ

Згідно з даними слідства, Шуфрич співпрацював та виконував завдання агента ФСБ, колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який координував російську агентуру в Україні.

Варто нагадати про те, що агент ФСБ втік до Москви ще у 2014 році. На території країни-терориста він створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. Зокрема він курував колишнього начальника управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініа, якого підозрюють у державній зраді. Останнього затримував особисто чинний голова СБУ Василь Малюк.

Підрив діяльності в інформаційній сфері

Одним із завдань Шуфрича був підрив діяльності в інформаційній сфері. Народний депутат поширював наративи Кремля про те, що Україна нібито "штучне утворення" й має єдину історію з країною-терористом Росією. Таким чином він намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

"Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми", - додає СБУ.

Обшуки у Шуфрича

Сьогодні у народного депутата Нестора Шуфрича відбулись обшуки під час яких було виявлено документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Зокрема він передбачає перейменування регіонів у так звані "краї", широку автономію, проведення виборів й формування окремого уряду, а також парламенту.

Зокрема під час обшуків у підозрюваного виявили цілу низку забороненої радянської символіки: заборонені георгіївські стрічки, медалі, двоголові орли росіян, ордена.

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