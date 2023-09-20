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Шуфрича уволили с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова

Среда 20 сентября 2023 14:33
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Шуфрича уволили с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова Фото: народный депутат Нестор Шуфрич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада уволила нардепа Нестора Шуфрича с должности главы Комитета по свободе слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За такое решение проголосовало 258 нардепов.

Шуфрича уволили с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова

При этом Шуфрич остается одним из трех членов Комитета. Его нельзя лишить членства, ведь для существования самого Комитета нужно по меньшей мере три человека.

По словам Железняка, исполняющим обязанности главы Комитета станет нардеп Евгений Брагар.

В то же время на следующей неделе парламент должен получить предложение о назначении постоянного главы. Им может стать депутат из группы "Доверие" Павел Бакунец.

Дело Шуфрича

15 сентября к нардепу пришли с обысками. Правоохранители обнаружили у него дома георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.

По данным источников РБК-Украина, у Шуфрича также нашли документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом. На нем также есть подпись бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука.

Позже Шуфричу объявили подозрение в госизмене. Он мог работать на агента ФСБ и бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который координировал российскую агентурную сеть в Украине. После этого Шуфрича арестовали.

Больше о том, кто такой Нестор Шуфрич, - читайте в материале РБК-Украина.

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