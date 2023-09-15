У Шуфрича знайшли документи зі схемою "автономії" Донецької та Луганської областей (фото)

Під час сьогоднішніх обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Фото: у Шуфрича знайшли документи зі схемою "автономії" Донецької та Луганської областей (РБК-Україна)

За даними джерела, документ передбачає перейменування цих областей у так звані "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.

До того, під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

"Цинізм ситуації полягає у тому, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх призвуть. А в цей час готував документи, які підривали суверенітет та територіальну цілісність України", - зауважило джерело.

Обшуки у Шуфрича

Нагадаємо, що сьогодні в народного депутата Нестора Шуфрича проводять обшуки. За даними джерел видання, політика підозрюють у держзраді.

Хоча офіційних заяв від СБУ щодо причин обшуків ще не було. Але як повідомили виданню у спецслужбах, Шуфрич тісно працював з екс-нардепом Володимиром Сівковичем, якого пов'язують з російською ФСБ. І саме за його завданням Шуфрич поширював прокремлівську пропаганду в Україні.

Зауважимо, що під час обшуків у Шуфрича вже знайшли цілу низку забороненої радянської символіки. Так, у будинку одіозного політика серед "знахідок": заборонені георгіївські стрічки, медалі, двоголові орли росіян, ордена.

Також у нардепа правоохоронці знайшли колекцію кителів. Більше того, з огляду на фото нагород, нардеп може бути й "полководцем перемоги" та навіть "ветераном Збройних сил РФ".

Додамо, що Шуфрич є народним депутатом від забороненої ОПЗЖ та досі очолює Комітет ВР із питань свободи слова. Проросійський політик є давнім соратником зрадника України Віктора Медведчука та президента-втікача Віктора Януковича.

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