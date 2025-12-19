Штрафи за порушення мовного закону пропонують збільшити: що може змінитися

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулась до Кабінету міністрів із пропозицією підвищити адміністративні штрафи за порушення мовного закону в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію мовного омбудсмена у Facebook.
Олена Івановська повідомила, що звернулась до уряду із пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Зробити це можна шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Мовний омбудсмен пояснила, що у зверненні, адресованому прем'єр-міністерці України, наголошується, що чинні санкції:
"Чинні розміри адміністративних стягнень за порушення вимог ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не забезпечують належного превентивного ефекту та не стимулюють суб'єктів правопорушень до їх усунення", - розповіла Івановська.
Вона додала, що "у низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства".
Отже, на думку фахівця, посилення адміністративної відповідальності є необхідною умовою забезпечення:
Мовний омбудсмен звернула увагу на те, що впродовж останніх років кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає.
Йдеться, зокрема, про:
Івановська зауважила, що низький рівень відповідальності за такі правопорушення:
"Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб'єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм", - пояснила вона.
Нагадаємо, раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запропонувала скасувати "особливий статус російської" в Україні та пояснила, чи можливо заборонити російськомовні версії сайтів.
Згодом вона висловила думку, що суспільна підтримка заборони виконання пісень російською мовою в публічному просторі потребує чіткого законодавчого врегулювання.
Крім того, омбудсмен повідомила про плани щодо уточнення (модернізації та адаптації) чинного законодавства щодо використання державної мови у сфері позашкільної освіти.
Читайте також, чому блокування соціальних мереж (зокрема Telegram) може бути корисним для дітей і підлітків в Україні.