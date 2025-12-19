Штрафы за нарушение языкового закона предлагают увеличить: что может измениться

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к Кабинету министров с предложением повысить административные штрафы за нарушение языкового закона в Украине.
Елена Ивановская сообщила, что обратилась к правительству с предложением инициировать повышение административных штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Сделать это можно путем внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Языковой омбудсмен объяснила, что в обращении, адресованном премьер-министру Украины, отмечается, что действующие санкции:
"Действующие размеры административных взысканий за нарушения требований ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не обеспечивают должного превентивного эффекта и не стимулируют субъектов правонарушений к их устранению", - рассказала Ивановская.
Она добавила, что "в ряде случаев уплата штрафа является менее обременительной, чем приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства".
Следовательно, по мнению специалиста, усиление административной ответственности является необходимым условием обеспечения:
Языковой омбудсмен обратила внимание на то, что в последние годы количество обращений граждан о нарушениях языкового законодательства растет.
Речь идет, в частности, про:
Ивановская отметила, что низкий уровень ответственности за такие правонарушения:
"Символические штрафы не соизмеримы с экономической выгодой, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно игнорируя требования закона, а потому не мотивируют к добровольному выполнению языковых норм", - объяснила она.
Напомним, ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила отменить "особый статус русского" в Украине и объяснила, возможно ли запретить русскоязычные версии сайтов.
Позже она выразила мнение, что общественная поддержка запрета исполнения песен на русском языке в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.
Кроме того, омбудсмен сообщила о планах насчет уточнения (модернизации и адаптации) действующего законодательства по использованию государственного языка в сфере внешкольного образования.
