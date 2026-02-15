UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Штраф майже 3,5 тисячі за рибину: кого ловити в Україні відсьогодні суворо заборонено

В Україні стартувала нерестова заборона на вилов популярного хижака (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 15 лютого, в Україні стартувала нерестова заборона, що стосується популярного прісноводного хижака. Покарання за вилов цієї риби - від штрафу до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Читайте також: Зимова риболовля без ризиків: що взяти обов'язково та як обрати безпечне місце на льоду

Яку саме рибу ловити тепер заборонено

Згідно з інформацією Держрибагентства, з 15 лютого в усіх рибогосподарських водних об'єктах України розпочинається заборона на вилов щуки.

Зазначається, що такий превентивний захід:

  • передбачений Правилами любительського рибальства;
  • спрямований на забезпечення сприятливих умов для нерестової міграції та природного відтворення цього цінного виду прісноводних хижаків.

До якого числа діє заборона на вилов

У Держрибагентстві повідомили, що нерестова заборона на вилов щуки в Україні триватиме до 31 березня включно.

Уточнюється, що встановлення заборони саме в цей період "зумовлено унікальним біологічним циклом щуки, нерестова активність якої розпочинається значно раніше, ніж в інших видів риб, - за температури води 3-5°C".

Ловити щуку в Україні заборонено до кінця березня (інфографіка: darg.gov.ua)

Українцям пояснили, що період заборони охоплює:

  • не лише безпосередній процес відкладання ікри;
  • але й етап переднерестової міграції (коли відбувається дозрівання ікри та молок).

"Саме під час масового руху до місць нересту плідники щуки стають особливо вразливими, тому потребують посиленого захисту", - поділились експерти.

Що робити з випадковою щукою на гачку

Якщо під час лову інших дозволених видів риб на гачок випадково потрапить щука, її, за інформацією Держрибагентства, необхідно:

  • обережно звільнити від снасті;
  • випустити назад у водойму.

"Закликаємо рибалок неухильно дотримуватися природоохоронного законодавства", - додали у відомстві.

Як можуть карати недобросовісних рибалок

Громадянам нагадали, що за добування щуки в період заборони передбачено:

  • покарання - від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності;
  • відшкодування збитків, завданих рибному господарству.

Наголошується, що компенсація за один екземпляр незаконно виловленої щуки - незалежно від її розміру та ваги - становить 3 468 гривень.

"Нерест - це критично важливий період для відновлення водних біоресурсів. Прошу рибалок із розумінням поставитися до встановлених обмежень", - зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Насамкінець він нагадав, що "збереження й примноження популяцій цих аборигенних прісноводних хижаків - наша спільна справа, що потребує відповідального підходу кожного громадянина".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що заборона на вилов цінної аборигенної риби почала діяти у Карпатському регіоні (вона розповсюджується на водойми у чотирьох областях України).

У Держрибагентстві повідомили, що термін дії заборони - до 1 березня 2026 року.

Крім того, з 1 листопада 2025 року діє осінньо-зимова заборона на вилов у водоймах України водних біоресурсів у зимувальних ямах.

Читайте також, як ловити раків на водоймах України (щоб не нарватися на штраф) та які 7 видів риб в Україні можна ловити безлімітно (без обмежень і штрафів).

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаГосрыбагентствоРыбный патрульРибаПравила поведінкирека ДнепрПорадиШтрафиРибалкаВодойми