Штраф майже 3,5 тисячі за рибину: кого ловити в Україні відсьогодні суворо заборонено

Яку саме рибу ловити тепер заборонено

Згідно з інформацією Держрибагентства, з 15 лютого в усіх рибогосподарських водних об'єктах України розпочинається заборона на вилов щуки.

Зазначається, що такий превентивний захід:

передбачений Правилами любительського рибальства;

спрямований на забезпечення сприятливих умов для нерестової міграції та природного відтворення цього цінного виду прісноводних хижаків.

До якого числа діє заборона на вилов

У Держрибагентстві повідомили, що нерестова заборона на вилов щуки в Україні триватиме до 31 березня включно.

Уточнюється, що встановлення заборони саме в цей період "зумовлено унікальним біологічним циклом щуки, нерестова активність якої розпочинається значно раніше, ніж в інших видів риб, - за температури води 3-5°C".

Ловити щуку в Україні заборонено до кінця березня (інфографіка: darg.gov.ua)

Українцям пояснили, що період заборони охоплює:

не лише безпосередній процес відкладання ікри;

але й етап переднерестової міграції (коли відбувається дозрівання ікри та молок).

"Саме під час масового руху до місць нересту плідники щуки стають особливо вразливими, тому потребують посиленого захисту", - поділились експерти.

Що робити з випадковою щукою на гачку

Якщо під час лову інших дозволених видів риб на гачок випадково потрапить щука, її, за інформацією Держрибагентства, необхідно:

обережно звільнити від снасті;

випустити назад у водойму.

"Закликаємо рибалок неухильно дотримуватися природоохоронного законодавства", - додали у відомстві.

Як можуть карати недобросовісних рибалок

Громадянам нагадали, що за добування щуки в період заборони передбачено:

покарання - від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності;

- від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності; відшкодування збитків, завданих рибному господарству.

Наголошується, що компенсація за один екземпляр незаконно виловленої щуки - незалежно від її розміру та ваги - становить 3 468 гривень.

"Нерест - це критично важливий період для відновлення водних біоресурсів. Прошу рибалок із розумінням поставитися до встановлених обмежень", - зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Насамкінець він нагадав, що "збереження й примноження популяцій цих аборигенних прісноводних хижаків - наша спільна справа, що потребує відповідального підходу кожного громадянина".