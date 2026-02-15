RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Штраф почти 3,5 тысячи за рыбу: кого ловить в Украине с сегодняшнего дня строго запрещено

В Украине стартовал нерестовый запрет на вылов популярного хищника (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 15 февраля, в Украине стартовал нерестовый запрет, касающийся популярного пресноводного хищника. Наказание за вылов этой рыбы - от штрафа до уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Читайте также: Зимняя рыбалка без рисков: что взять обязательно и как выбрать безопасное место на льду

Какую именно рыбу ловить теперь запрещено

Согласно информации Госрыбагентства, с 15 февраля во всех рыбохозяйственных водных объектах Украины начинается запрет на вылов щуки.

Отмечается, что такая превентивная мера:

  • предусмотрена Правилами любительского рыболовства;
  • направлена на обеспечение благоприятных условий для нерестовой миграции и естественного воспроизводства этого ценного вида пресноводных хищников.

До какого числа действует запрет на вылов

В Госрыбагентстве сообщили, что нерестовый запрет на вылов щуки в Украине продлится до 31 марта включительно.

Уточняется, что установление запрета именно в этот период "обусловлено уникальным биологическим циклом щуки, нерестовая активность которой начинается значительно раньше, чем у других видов рыб, - при температуре воды 3-5°C".

Ловить щуку в Украине запрещено до конца марта (инфографика: darg.gov.ua)

Украинцам объяснили, что период запрета охватывает:

  • не только непосредственный процесс откладывания икры;
  • но и этап преднерестовой миграции (когда происходит созревание икры и молок).

"Именно во время массового движения к местам нереста плодники щуки становятся особенно уязвимыми, поэтому нуждаются в усиленной защите", - поделились эксперты.

Что делать со случайной щукой на крючке

Если во время ловли других разрешенных видов рыб на крючок случайно попадет щука, ее, по информации Госрыбагентства, необходимо:

  • осторожно освободить от снасти;
  • выпустить обратно в водоем.

"Призываем рыбаков неукоснительно соблюдать природоохранное законодательство", - добавили в ведомстве.

Как могут наказывать недобросовестных рыбаков

Гражданам напомнили, что за добычу щуки в период запрета предусмотрено:

  • наказание - от административного штрафа до уголовной ответственности;
  • возмещение убытков, причиненных рыбному хозяйству.

Подчеркивается, что компенсация за один экземпляр незаконно выловленной щуки - независимо от ее размера и веса - составляет 3 468 гривен.

"Нерест - это критически важный период для восстановления водных биоресурсов. Прошу рыбаков с пониманием отнестись к установленным ограничениям", - отметил глава Госрыбагентства Игорь Клименок.

В завершение он напомнил, что "сохранение и приумножение популяций этих аборигенных пресноводных хищников - наше общее дело, требующее ответственного подхода каждого гражданина".

Напомним, ранее мы рассказывали, что запрет на вылов ценной аборигенной рыбы начал действовать в Карпатском регионе (он распространяется на водоемы в четырех областях Украины).

В Госрыбагентстве сообщили, что срок действия запрета - до 1 марта 2026 года.

Кроме того, с 1 ноября 2025 года действует осенне-зимний запрет на вылов в водоемах Украины водных биоресурсов в зимовальных ямах.

Читайте также, как ловить раков на водоемах Украины (чтобы не нарваться на штраф) и какие 7 видов рыб в Украине можно ловить безлимитно (без ограничений и штрафов).

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГосрыбагентствоРыбный патрульРыбаПравила поведениярека ДнепрСоветыШтрафыРыбалкаВодоёмы