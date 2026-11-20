Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тепло в Україні завершується - як зміниться погода на вихідних й коли чекати відчутне похолодання (до морозів зі снігом).

Крім того, ми пояснювали, як погода впливає на якість повітря - що й коли "затримує" забруднення та навпаки.

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