У п'ятницю, 20 листопада, в Одеській області спостерігаються сильні пориви вітру. Внаслідок падіння дерев вже є травмовані, тож людям нагадали про елементарні правила безпеки і попередили про погоду найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Одеської обласної військової (державної) адміністрації Олега Кіпера у Facebook.
Посадовець розповів, що в Одеській області зберігаються сильні пориви вітру.
Він зауважив, що за прогнозами синоптиків, швидкість вітру може сягати:
"На жаль, вже маємо чотирьох травмованих внаслідок падіння дерев", - повідомив Кіпер.
Він уточнив, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
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"Прошу мешканців та гостей області бути уважними", - наголосив очільник Одеської ОВА.
Необхідно, за його словами:
"Особливу увагу приділіть безпеці дітей та людей старшого віку. Бережіть себе та своїх близьких", - підсумував Кіпер.
Згідно з прогнозом Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, погода в Одеській області впродовж суботи, 21 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Без істотних опадів.
Вітер - західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Тим часом вздовж узбережжя Одеської області вітер прогнозують південно-західний, а вдень - північно-західний, зі швидкістю 6-11 м/с.
Вночі 21 листопада очікується також небезпечне гідрометеорологічне явище (І рівня небезпечності) - помірне хвилювання моря.
Температура повітря:
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