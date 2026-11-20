Напомним, ранее мы рассказывали, что тепло в Украине заканчивается - как изменится погода на выходных и когда ждать ощутимое похолодание (до морозов со снегом).

Кроме того, мы объясняли, как погода влияет на качество воздуха - что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот.

Читайте также, какой может быть зима в Украине и повлияет ли на нее "супер" Эль-Ниньо.