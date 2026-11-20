В пятницу, 20 ноября, в Одесской области наблюдаются сильные порывы ветра. В результате падения деревьев уже есть травмированные, поэтому людям напомнили об элементарных правилах безопасности и предупредили о погоде в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской областной военной (государственной) администрации Олега Кипера в Facebook.
Чиновник рассказал, что в Одесской области сохраняются сильные порывы ветра.
Он отметил, что по прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать:
"К сожалению, уже имеем четверых травмированных в результате падения деревьев", - сообщил Кипер.
Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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"Прошу жителей и гостей области быть внимательными", - подчеркнул глава Одесской ОВА.
Необходимо, по его словам:
"Особое внимание уделите безопасности детей и людей старшего возраста. Берегите себя и своих близких", - подытожил Кипер.
Согласно прогнозу Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, погода в Одесской области в течение субботы, 21 ноября, ожидается с переменной облачностью. Без существенных осадков.
Ветер - западный, со скоростью 7-12 м/с.
Тем временем вдоль побережья Одесской области ветер прогнозируют юго-западный, а днем - северо-западный, со скоростью 6-11 м/с.
Ночью 21 ноября ожидается также опасное гидрометеорологическое явление (I уровня опасности) - умеренное волнение моря.
Температура воздуха:
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