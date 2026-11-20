Погода на високогір'ї Карпат зранку 20 листопада відчутно погіршилась - на горі Піп Іван зафіксували шторм. Небезпечне метеоявище впродовж доби прогнозують також і в Івано-Франківській області.

Докладніше про ситуацію з погодою в горах і прогноз для регіону на найближчий час, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Медико-метеорологічні умови - 3 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - підсумували в обласному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вдень п'ятниці може бути така:

До кінця дня 20 листопада по місту Івано-Франківську та області ймовірне також небезпечне метеорологічне явище - пориви західного вітру 15-20 м/с .

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 20 листопада очікується хмарна, з проясненнями .

Ситуація на горі Піп Іван зранку 20 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Тим часом видимість була дуже низькою.

Виходячи з фото, опублікованого рятувальниками, сніг місцями затримався - вкрив невеликим шаром землю та будівлі.

Температуру повітря на високогір'ї зафіксували на рівні -3°С (морозу) .

Вітер був західний, зі швидкістю 21 метр за секунду.

Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 8 годину ранку п'ятниці, 20 листопада 2026 року, погода на горі Піп Іван спостерігалась:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як погода впливає на якість повітря - що й коли "затримує" забруднення та навпаки.

Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

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