Тепло завершується: синоптик пояснила, як зміниться погода в Україні на вихідних
Погода в Україні 21 листопада буде з дощами в деяких областях, але комфортною за температурою. Пізніше ситуація зміниться - почнеться відчутне похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де ймовірні дощі та мокрий сніг 21 листопада
Експерт розповіла, що в атмосфери - "все за планом".
"Листопад, а, отже, й осінь, переходять у зрілу фазу", - уточнила Діденко.
Впродовж суботи, 21 листопада, погода очікується волога:
- дощі ймовірні переважно у західних і північних областях (ввечері - також у Черкаській, Полтавській і Харківській областях);
- у Карпатах - можливий мокрий сніг.
На решті території України - без істотних опадів.
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Чого чекати в суботу від температури повітря
"Температура повітря стримуватиме натиск холодної повітряної маси, але недовго", - констатувала синоптик.
Вона уточнила, що "всьому свій час".
Впродовж дня суботи, 21 листопада, стовпчики термометрів можуть показувати:
- в середньому по Україні +4...+7°C;
- у центрі +5...+10°C;
- на півдні - до +10...+15°C.
Прогноз погоди по Україні на 21 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)
Як зміниться погода 22 листопада й пізніше
Діденко повідомила, що в неділю, 22 листопада, в Україні почне холоднішати.
"А в понеділок (23 листопада, - Ред.) стовпчики термометрів опустяться навіть у денні години до нуля. Вночі - до незначних мінусів", - уточнила синоптик.
Вона також звернула увагу українців на те, що при цьому відбудеться ускладнення погодних умов, адже ймовірні будуть:
- мокрий сніг;
- налипання мокрого снігу;
- ожеледиця на дорогах.
З огляду на це метеоролог порадила громадянам бути дуже обережними.
"Наступний тиждень нова повітряна маса із похолоданням та снігом вкупі із ожеледицею домінуватимуть в Україні. Хіба південь традиційно буде трохи теплішим", - констатувала Діденко.
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Яка синоптична ситуація очікується в Києві
Погода в Києві очікується:
- в суботу (21 листопада) - із періодичним дощем;
- в неділю (22 листопада) - без істотних опадів.
Температура повітря вдень суботи буде ще "досить комфортна" - близько +6°C.
В неділю - вже прохолодніша - близько +3°C.
У понеділок (23 листопада) у столиці - близько 0°C. Ймовірний мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця.
"Найближчі дні - поступовий перехід до нових синоптичних реалій, втім, знайомих, логічних та природніх", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як погода впливає на якість повітря - що й коли "затримує" забруднення та навпаки.
Крім того, в УкрГМЦ пояснили, на яких річках ситуація з водністю - найскладніша (у першій половині листопада).
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