У п'ятницю, 20 листопада, в Одеській області спостерігаються сильні пориви вітру. Внаслідок падіння дерев вже є травмовані, тож людям нагадали про елементарні правила безпеки і попередили про погоду найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Одеської обласної військової (державної) адміністрації Олега Кіпера у Facebook.

Згідно з прогнозом Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, погода в Одеській області впродовж суботи, 21 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Без істотних опадів .

" Особливу увагу приділіть безпеці дітей та людей старшого віку . Бережіть себе та своїх близьких", - підсумував Кіпер.

Він уточнив, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Він зауважив, що за прогнозами синоптиків, швидкість вітру може сягати :

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тепло в Україні завершується - як зміниться погода на вихідних й коли чекати відчутне похолодання (до морозів зі снігом).

Крім того, ми пояснювали, як погода впливає на якість повітря - що й коли "затримує" забруднення та навпаки.

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