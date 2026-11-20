В пятницу, 20 ноября, в Одесской области наблюдаются сильные порывы ветра. В результате падения деревьев уже есть травмированные, поэтому людям напомнили об элементарных правилах безопасности и предупредили о погоде в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской областной военной (государственной) администрации Олега Кипера в Facebook.

Тем временем вдоль побережья Одесской области ветер прогнозируют юго-западный, а днем - северо-западный, со скоростью 6-11 м/с.

Согласно прогнозу Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, погода в Одесской области в течение субботы, 21 ноября, ожидается с переменной облачностью. Без существенных осадков .

" Особое внимание уделите безопасности детей и людей старшего возраста . Берегите себя и своих близких", - подытожил Кипер.

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Он уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"К сожалению, уже имеем четверых травмированных в результате падения деревьев ", - сообщил Кипер.

Он отметил, что по прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать :

Напомним, ранее мы рассказывали, что тепло в Украине заканчивается - как изменится погода на выходных и когда ждать ощутимое похолодание (до морозов со снегом).

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