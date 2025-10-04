У Шостці внаслідок удару РФ поранені близько 30 людей, - Свириденко

Російські окупанти поранили 30 людей у Шостці в Сумській області, коли здійснили теракт на вокзалі. Ворог завдав по вокзалу "подвійний удар" безпілотниками.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, близько 30 осіб отримали поранення, коли окупанти атакували залізничні потяги. Зараз на місці працюють рятувальники, медики, залізничники, ведеться оцінка пошкоджень.

"Ворог продовжує тактику ударів по залізниці - цивільна інфраструктура, велике скупчення людей, про що добре відомо ворогу. Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати", - зазначила прем'єр.

Свириденко додала, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. А світ повинен ввести жорсткіші санкції проти РФ та більш рішуче діяти. Тільки це може зупинити терор окупантів.