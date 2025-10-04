ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Шостке в результате удара РФ ранены около 30 человек, - Свириденко

Украина, Суббота 04 октября 2025 16:05
UA EN RU
В Шостке в результате удара РФ ранены около 30 человек, - Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты ранили 30 человек в Шостке в Сумской области, когда совершили теракт на вокзале. Враг нанес по вокзалу "двойной удар" беспилотниками.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, около 30 человек получили ранения, когда оккупанты атаковали железнодорожные поезда. Сейчас на месте работают спасатели, медики, железнодорожники, ведется оценка повреждений.

"Враг продолжает тактику ударов по железной дороге - гражданская инфраструктура, большое скопление людей, о чем хорошо известно врагу. Это был очередной жесткий и циничный террористический акт. И мир не имеет права это игнорировать", - отметила премьер.

Свириденко добавила, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. А мир должен ввести более жесткие санкции против РФ и более решительно действовать. Только это может остановить террор оккупантов.

Удар россиян по вокзалу в Шостке

Российские оккупанты днем 4 октября ударили дронами по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Под удар также попал пассажирский поезд "Шостка-Киев".

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео из Шостки. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что оккупанты совершили очередное военное преступление - применили тактику "двойного удара".

После удара Шостка и часть района остались без энергоснабжения. Также жителей Шостки призвали экономить газ.

"Укрзализныця" уже отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе из-за российского теракта. Подробно о последствиях атаки на вокзал - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
Новости
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным