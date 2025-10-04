В Шостке в результате удара РФ ранены около 30 человек, - Свириденко

Российские оккупанты ранили 30 человек в Шостке в Сумской области, когда совершили теракт на вокзале. Враг нанес по вокзалу "двойной удар" беспилотниками.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, около 30 человек получили ранения, когда оккупанты атаковали железнодорожные поезда. Сейчас на месте работают спасатели, медики, железнодорожники, ведется оценка повреждений.

"Враг продолжает тактику ударов по железной дороге - гражданская инфраструктура, большое скопление людей, о чем хорошо известно врагу. Это был очередной жесткий и циничный террористический акт. И мир не имеет права это игнорировать", - отметила премьер.

Свириденко добавила, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. А мир должен ввести более жесткие санкции против РФ и более решительно действовать. Только это может остановить террор оккупантов.