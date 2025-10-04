ua en ru
Мешканців Шостки закликали обмежити використання природного газу

Субота 04 жовтня 2025 15:41
Мешканців Шостки закликали обмежити використання природного газу Фото: обмеження дасть можливість не допустити збій системи (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни у суботу, 4 жовтня, здійснили масовану атаку на місто Шостка. У зв'язку з цим людей закликали обмежити використання природного газу.

Про це заявив мер Шостки Микола Нога, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Шановні жителі Шосткинської громади! У зв’язку з масованою, безпрецедентно потужною атакою російського агресора прохання всіх максимально обмежити використання природного газу!", - йдеться у повідомленні.

Міський голова зазначив, що це дасть можливість не допустити збій системи, і водночас закликав жителів слідкувати за газовими приладами.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, під час роботи ПВО перебувайте в безпечних місцях", - додав Нога.

Окрім того, влада просить мешканців обмежитися у використання громадського транспорту за міськими та приміськими маршрутами.

"Ситуація є напруженою", - написала Дар'я Гребенюк, яка працює у Шосткінській міській раді.

Шостка без світла, обстріляний вокзал

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. В результаті цього місто Шостка і частково Шосткінський район залишилися без світла.

Крім того, ворог двічі завдав удару дронами по залізничному вокзалу в місті Шостка.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, спочатку ворог влучив у локомотив приміського поїзда "Терещинська-Новоград-Сіверського", а під час евакуації людей росіяни здійснили повторну атаку. Цього разу вони влучили в електровоз поїзда "Київ-Шостка".

Відомо, що в результаті обстрілу є постраждалі.

