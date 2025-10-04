ua en ru
Шостка та частина району через удар РФ частково знеструмлені

Субота 04 жовтня 2025 12:40
UA EN RU
Шостка та частина району через удар РФ частково знеструмлені Ілюстративне фото: Шостка та частина району через удар РФ частково знеструмлені 4 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень суботи, 4 жовтня, завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Місто Шостка - знеструмлене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено м. Шостку та частково Шосткинський район", - повідомили в "Сумиобленерго".

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також нагадаємо, що сьогодні російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". В результаті обстрілу є поранені.

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначив Григоров.

Удари РФ по інфраструктурі на Сумщині

Також ми писали, що в ніч на 30 вересня росіяни теж пошкодили залізничну інфраструктуру у Сумській області.

А вже 1 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України. Тоді, через російський терор, без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.

Також 1 жовтня ворог обстріляв Сумську область. Внаслідок атаки були пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів. Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебувала в стані блекауту.

Сумська область Відключеня світла Війна в Україні
