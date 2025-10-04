"Укрзалізниця" скасувала низку рейсів після удару РФ по вокзалу у Шостці: список потягів
Через російський удар по залізничному вокзалу міста Шостка у Сумській області 4 та 5 жовтня скасовано низку приміських потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Зокрема, у суботу, 4 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:
- №967 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №968 Новгород-Сіверський – Терещенська;
- №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.
А ось у неділю, 5 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:
- №6701 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №6702 Новгород-Сіверський – Терещенська;
- №967 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №968 Новгород-Сіверський – Терещенська;
- №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.
"Дякуємо та розуміння та працюватимемо над можливістю продовжити повноцінне курсування приміських поїздів в регіоні", - заявили у компанії.
Удар по вокзалу у Шостці
Сьогодні російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". В результаті обстрілу є поранені.
"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначили в ОВА.
Згодом президент Володимир Зеленський показав відео з Шостки, де росіяни атакували пасажирський потяг.
Окрім цього відомо, що Шостка та частина району після удару РФ залишились без енергопостачання.