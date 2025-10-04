Серед поранених - діти: все, що відомо про подвійний удар РФ по потягах у Шостці
Російська армія завдала подвійного дронового удару по вокзалу та двох пасажирських потягах у місті Шостка у суботу, 4 вересня. Вже відомо про постраждалих, серед яких троє - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулебу у Telegram, "Укрзалізницю" та прокуратуру.
Подвійний удар
За даними Кулеби, Росія двічі вдарила по залізничному вокзалу в Шостці.
Спочатку ворог поцілив у локомотив приміського поїзда "Терещинська-Новоград-Сіверського". А коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував - цього разу поцілили в електровоз потяга "Київ-Шостка".
"Є поранені серед пасажирів і працівників "Укрзалізниці". Медичні бригади вже доправили постраждалих до лікарень і надають необхідну допомогу. Інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників і будуть евакуйовані після завершення тривоги. На місці всі необхідні служби, залізничні фахівці, місцева та обласна влада", - повідомив він.
Постраждалі
Згодом в "Укрзалізниці" повідомили, що серед постраждалих є троє дітей, а також працівниця компанії.
"Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях", - повідомили у компанії.
Водночас у прокуратурі уточнили, що станом на 13:00 відомо про поранення щонайменше 8 людей.
Оновлено о 14:40
У прокуратурі повідомили, що серед постраждалих у Шостці - 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років.
Прокуратура почала слідство
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:50 год ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі міста Шостка в очікуванні відправлення. А вже через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація, відбулось повторне ураження безпілотником ще одного потяга.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Удар по вокзалу у Шостці
Сьогодні вдень російська армія вдарила дронами по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ".
"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначили в ОВА.
Згодом президент Володимир Зеленський показав відео з Шостки, де росіяни атакували пасажирський потяг. Після удару Шостка та частина району після удару РФ залишились без енергопостачання.
Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.