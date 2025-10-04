Сибіга про атаку на Шостку: РФ застосувала найжорстокішу тактику - "подвійний удар"
Російська Федерація завдала прицільних та навмисних ударів дронами по пасажирських потягах у Шостці.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Це були прицільні та навмисні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці, Сумська область. Не один, а два удари підряд. Це одна з найжорстокіших російських тактик - так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються", - сказав Сибіга.
За його словами, російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей "навмисний і брутальний терор проти цивільних". Він вважає, що для цього потрібні нові нищівні санкції.
"Потрібне нове посилення підтримки України. Це можна зробити і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії. Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", - зазначив глава МЗС.
Удар по вокзалу у Шостці
Вдень суботи, 4 жовтня, російська армія вдарила дронами по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ".
"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначили в ОВА.
Згодом президент Володимир Зеленський показав відео з Шостки, де росіяни атакували пасажирський потяг. Після удару Шостка та частина району після удару РФ залишились без енергопостачання.
Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.
Детально про наслідки удару - читайте у матеріалі РБК-Україна.