Головна » Новини » Війна в Україні

Сибіга про атаку на Шостку: РФ застосувала найжорстокішу тактику - "подвійний удар"

Субота 04 жовтня 2025 15:10
UA EN RU
Сибіга про атаку на Шостку: РФ застосувала найжорстокішу тактику - "подвійний удар" Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація завдала прицільних та навмисних ударів дронами по пасажирських потягах у Шостці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це були прицільні та навмисні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці, Сумська область. Не один, а два удари підряд. Це одна з найжорстокіших російських тактик - так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються", - сказав Сибіга.

За його словами, російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей "навмисний і брутальний терор проти цивільних". Він вважає, що для цього потрібні нові нищівні санкції.

"Потрібне нове посилення підтримки України. Це можна зробити і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії. Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", - зазначив глава МЗС.

Удар по вокзалу у Шостці

Вдень суботи, 4 жовтня, російська армія вдарила дронами по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ".

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначили в ОВА.

Згодом президент Володимир Зеленський показав відео з Шостки, де росіяни атакували пасажирський потяг. Після удару Шостка та частина району після удару РФ залишились без енергопостачання.

Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.

Детально про наслідки удару - читайте у матеріалі РБК-Україна.

