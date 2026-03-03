Шопінг без зайвих пакетів: як звільнити руки в ТРЦ з поштоматом НП і скільки це коштує

Як перетворити поштомат на камеру схову

"Під час шопінгу у ТРЦ не носіть всі покупки із собою - залишайте речі у поштоматах "Нової пошти" на зберігання", - порадили громадянам у компанії.

Так, поклавши наявні пакунки у комірку, продовжити шопінг або відпочинок у торговому центрі можна з вільними руками.

А забрати свої речі - можна в будь-який зручний момент.

Для того, щоб скористатися такою послугою, потрібно:

відкрити мобільний застосунок НП;

створити в ньому відправлення;

помістити покупки у вільну комірку поштомату;

закрити її, щоб речі вас дочекались.

Чи можна оформити послугу офлайн і яка ціна

Згідно з інформацією прес-служби компанії, оформити такий сервіс можна також:

у відділенні НП;

у пункті видачі.

Для цього потрібно звернутися до оператора та замовити послугу "Пункт передачі".

"Вартість становить 30 гривень", - уточнили в "Новій пошті".

Публікація НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Варто зазначити, що в цілому "Пункт передачі" чи "Пункт зберігання" - послуга, яка дозволяє через відділення НП, пункт або поштомат передати іншій людині посилку (пакунок, ключі або інші особисті речі).

Що включено у вартість послуги (інфографіка: novaposhta.ua)

У відділеннях можна навіть залишити свій багаж, поки людина чекає на потяг чи автобус.

При цьому важливо врахувати параметри відправлень, які приймаються.