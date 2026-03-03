UA

Шопінг без зайвих пакетів: як звільнити руки в ТРЦ з поштоматом НП і скільки це коштує

Поштомат НП можна використовувати як камеру схову (фото: facebook.com/victoriagardenskyiv)
Автор: Ірина Костенко

"Нова пошта" перетворила поштомати у торгових центрах на зручні камери схову. Залишити свої пакети у безпечній комірці можна "у кілька кліків", а заплатити за послугу доведеться не так вже й багато.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.

Як перетворити поштомат на камеру схову

"Під час шопінгу у ТРЦ не носіть всі покупки із собою - залишайте речі у поштоматах "Нової пошти" на зберігання", - порадили громадянам у компанії.

Так, поклавши наявні пакунки у комірку, продовжити шопінг або відпочинок у торговому центрі можна з вільними руками.

А забрати свої речі - можна в будь-який зручний момент.

Для того, щоб скористатися такою послугою, потрібно:

  • відкрити мобільний застосунок НП;
  • створити в ньому відправлення;
  • помістити покупки у вільну комірку поштомату;
  • закрити її, щоб речі вас дочекались.

Чи можна оформити послугу офлайн і яка ціна

Згідно з інформацією прес-служби компанії, оформити такий сервіс можна також:

  • у відділенні НП;
  • у пункті видачі.

Для цього потрібно звернутися до оператора та замовити послугу "Пункт передачі".

"Вартість становить 30 гривень", - уточнили в "Новій пошті".

Публікація НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Варто зазначити, що в цілому "Пункт передачі" чи "Пункт зберігання" - послуга, яка дозволяє через відділення НП, пункт або поштомат передати іншій людині посилку (пакунок, ключі або інші особисті речі).

Що включено у вартість послуги (інфографіка: novaposhta.ua)

У відділеннях можна навіть залишити свій багаж, поки людина чекає на потяг чи автобус.

При цьому важливо врахувати параметри відправлень, які приймаються.

