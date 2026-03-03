RU

Общество Образование Деньги Изменения

Шопинг без лишних пакетов: как освободить руки в ТРЦ с почтоматом НП и сколько это стоит

Почтомат НП можно использовать как камеру хранения (фото: facebook.com/victoriagardenskyiv)
Автор: Ирина Костенко

"Новая почта" превратила почтоматы в торговых центрах в удобные камеры хранения. Оставить свои пакеты в безопасной ячейке можно "в несколько кликов", а заплатить за услугу придется не так уж и много.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Telegram.

Как превратить почтомат в камеру хранения

"Во время шопинга в ТРЦ не носите все покупки с собой - оставляйте вещи в почтоматах "Новой почты" на хранение", - посоветовали гражданам в компании.

Так, положив имеющиеся пакеты в ячейку, продолжить шопинг или отдых в торговом центре можно со свободными руками.

А забрать свои вещи - можно в любой удобный момент.

Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, нужно:

  • открыть мобильное приложение НП;
  • создать в нем отправление;
  • поместить покупки в свободную ячейку почтомата;
  • закрыть ее, чтобы вещи вас дождались.

Можно ли оформить услугу офлайн и какая цена

Согласно информации пресс-службы компании, оформить такой сервис можно также:

  • в отделении НП;
  • в пункте выдачи.

Для этого нужно обратиться к оператору и заказать услугу "Пункт передачи".

"Стоимость составляет 30 гривен", - уточнили в "Новой почте".

Публикация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Стоит отметить, что в целом "Пункт передачи" или "Пункт хранения" - услуга, которая позволяет через отделение НП, пункт или почтомат передать другому человеку посылку (пакет, ключи или другие личные вещи).

Что включено в стоимость услуги (инфографика: novaposhta.ua)

В отделениях можно даже оставить свой багаж, пока человек ждет поезд или автобус.

При этом важно учесть параметры отправлений, которые принимаются.

