Шопинг без лишних пакетов: как освободить руки в ТРЦ с почтоматом НП и сколько это стоит
"Новая почта" превратила почтоматы в торговых центрах в удобные камеры хранения. Оставить свои пакеты в безопасной ячейке можно "в несколько кликов", а заплатить за услугу придется не так уж и много.
Как превратить почтомат в камеру хранения
"Во время шопинга в ТРЦ не носите все покупки с собой - оставляйте вещи в почтоматах "Новой почты" на хранение", - посоветовали гражданам в компании.
Так, положив имеющиеся пакеты в ячейку, продолжить шопинг или отдых в торговом центре можно со свободными руками.
А забрать свои вещи - можно в любой удобный момент.
Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, нужно:
- открыть мобильное приложение НП;
- создать в нем отправление;
- поместить покупки в свободную ячейку почтомата;
- закрыть ее, чтобы вещи вас дождались.
Можно ли оформить услугу офлайн и какая цена
Согласно информации пресс-службы компании, оформить такой сервис можно также:
- в отделении НП;
- в пункте выдачи.
Для этого нужно обратиться к оператору и заказать услугу "Пункт передачи".
"Стоимость составляет 30 гривен", - уточнили в "Новой почте".
Публикация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)
Стоит отметить, что в целом "Пункт передачи" или "Пункт хранения" - услуга, которая позволяет через отделение НП, пункт или почтомат передать другому человеку посылку (пакет, ключи или другие личные вещи).
Что включено в стоимость услуги (инфографика: novaposhta.ua)
В отделениях можно даже оставить свой багаж, пока человек ждет поезд или автобус.
При этом важно учесть параметры отправлений, которые принимаются.
