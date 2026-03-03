ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Шопинг без лишних пакетов: как освободить руки в ТРЦ с почтоматом НП и сколько это стоит

Вторник 03 марта 2026 13:06
UA EN RU
Шопинг без лишних пакетов: как освободить руки в ТРЦ с почтоматом НП и сколько это стоит Почтомат НП можно использовать как камеру хранения (фото: facebook.com/victoriagardenskyiv)
Автор: Ирина Костенко

"Новая почта" превратила почтоматы в торговых центрах в удобные камеры хранения. Оставить свои пакеты в безопасной ячейке можно "в несколько кликов", а заплатить за услугу придется не так уж и много.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Telegram.

Читайте также: Нужно ли платить за переадресацию посылки в "Новой почте": есть одно условие

Как превратить почтомат в камеру хранения

"Во время шопинга в ТРЦ не носите все покупки с собой - оставляйте вещи в почтоматах "Новой почты" на хранение", - посоветовали гражданам в компании.

Так, положив имеющиеся пакеты в ячейку, продолжить шопинг или отдых в торговом центре можно со свободными руками.

А забрать свои вещи - можно в любой удобный момент.

Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, нужно:

  • открыть мобильное приложение НП;
  • создать в нем отправление;
  • поместить покупки в свободную ячейку почтомата;
  • закрыть ее, чтобы вещи вас дождались.

Можно ли оформить услугу офлайн и какая цена

Согласно информации пресс-службы компании, оформить такой сервис можно также:

  • в отделении НП;
  • в пункте выдачи.

Для этого нужно обратиться к оператору и заказать услугу "Пункт передачи".

"Стоимость составляет 30 гривен", - уточнили в "Новой почте".

Шопинг без лишних пакетов: как освободить руки в ТРЦ с почтоматом НП и сколько это стоитПубликация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Стоит отметить, что в целом "Пункт передачи" или "Пункт хранения" - услуга, которая позволяет через отделение НП, пункт или почтомат передать другому человеку посылку (пакет, ключи или другие личные вещи).

Шопинг без лишних пакетов: как освободить руки в ТРЦ с почтоматом НП и сколько это стоитЧто включено в стоимость услуги (инфографика: novaposhta.ua)

В отделениях можно даже оставить свой багаж, пока человек ждет поезд или автобус.

При этом важно учесть параметры отправлений, которые принимаются.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие 10 отделений НП в Киеве перешли на круглосуточный режим работы (24/7).

Кроме того, мы объясняли, что делать, если дверца почтомата не открывается с первого раза.

Читайте также, что можно сделать в отделениях "Новой почты" во время отключений света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова пошта посилки шопінг послуги Супермаркеты Советы Магазины Товары
Новости
Переговоры в Абу-Даби под вопросом: Зеленский назвал четыре альтернативы
Переговоры в Абу-Даби под вопросом: Зеленский назвал четыре альтернативы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой