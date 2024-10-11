Україна отримає додатковий кредит від Канади на 300 млн доларів
11 жовтня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з урядом Канади про кредит на 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США). Кошти підуть на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України через Адміністративний рахунок МВФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.
Марченко підкреслив значну роль Канади у підтримці України від початку повномасштабного вторгнення, зазначивши, що сума прямої бюджетної підтримки з лютого 2022 року перевищує 5 млрд доларів.
Міністр висловив вдячність уряду та громадянам Канади за їхню солідарність і допомогу у стабілізації фінансової системи України.
Новий кредит надається на 10 років з процентною ставкою 1,5% річних, а пільговий період становить 4,5 роки. Очікується, що найближчим часом ці кошти надійдуть до загального фонду державного бюджету.
Допомога Україні від Канади
Канада з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала одним з найактивніших міжнародних партнерів нашої країни. Підтримка Канади охоплює широкий спектр напрямків: від військової допомоги до гуманітарної та фінансової підтримки, а також активної дипломатичної роботи на міжнародній арені.
У липні премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував пакет допомоги Україні на 500 млн канадських доларів.
Детально про те, яку допомогу Канада надавала Україні з початку вторгнення - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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