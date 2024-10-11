Україна отримає додатковий кредит від Канади на 300 млн доларів

11 жовтня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з урядом Канади про кредит на 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США). Кошти підуть на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України через Адміністративний рахунок МВФ.

Марченко підкреслив значну роль Канади у підтримці України від початку повномасштабного вторгнення, зазначивши, що сума прямої бюджетної підтримки з лютого 2022 року перевищує 5 млрд доларів.

Міністр висловив вдячність уряду та громадянам Канади за їхню солідарність і допомогу у стабілізації фінансової системи України.

Новий кредит надається на 10 років з процентною ставкою 1,5% річних, а пільговий період становить 4,5 роки. Очікується, що найближчим часом ці кошти надійдуть до загального фонду державного бюджету.