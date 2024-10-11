Умєрову призначили нових заступників: чим вони займатимуться
Кабінет міністрів призначив двох заступників голові Міністерства оборони України Рустему Умєрову. Ще одного заступника було звільнено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Сергій Боєв
Боєва призначено на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.
Він здобував вищу освіту у:
- Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (бакалавр);
- Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (магістр).
Перед призначенням на нову посаду 41-річний Боєв обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. З 2016 по 2022 рік працював на керівних позиціях у державних компаніях, зокрема у НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".
Фото: Сергій Боєв (mil.gov.ua)
Боєв також має досвід роботи в провідних міжнародних банках і консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що дало йому міцний досвід у фінансовій сфері та управлінні.
Сергій Мельник
Мельника призначили на посаду заступника міністра оборони.
Він народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області.
Здобував вищу освіту у Харківському військовому університеті, після чого кар'єру на керівних посадах у Військово-юридичному факультеті Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.
Здобув другу вищу освіту у 2009-му.
Фото: Сергій Мельник (mil.gov.ua)
З 1999-го Мельник служив на різних посадах у бойових бригадах Протиповітряної оборони. З листопада 2019-го обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
У 2022-му Мельник успішно завершив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) в Національному університеті оборони України.
Під час повномасштабного вторгнення він відповідав за оборону Харкова.
Одного із заступників звільнено
Кабінет міністрів звільнив Олександра Балануцу з посади заступника міністра оборони.
"Олександр Балануца був призначений на посаду 17 травня 2024 року і відповідав за напрямок європейської інтеграції", - пише Міноборони.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на початку жовтня Кабінет міністрів підтримав звільнення двох заступників Умєрова.
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