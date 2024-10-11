Мелоні назвала дату проведення конференції з відновлення України у Римі

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні оголосила про проведення "Конференції з відновлення України". Вона відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Прагнути до майбутнього миру і процвітання означає також прагнути до відновлення, і я рада оголосити, що конференція пройде в Римі: це подія, про яку ми дуже дбаємо і над якою працювали протягом певного часу", - наголосила Мелоні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Вона також додала, що Україна не залишиться сама у своїх зусиллях із відновлення.

"Ми будемо поруч із нею стільки, скільки буде потрібно", - наголосила вона.