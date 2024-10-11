ППО IRIS-T і не лише. Шольц розкрив зміст пакету допомоги Україні на 1,4 млрд євро
Німеччина до кінця року планує передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Він буде містити системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Глава німецького уряду зазначив, що Україні вже передали пакет військової допомоги на суму 600 млн євро. Він включає п'яту систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси та безпілотники.
"До кінця року ми за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро", - уточнив Шольц.
За його словами, пакет включає:
- ППО IRIS-T;
- ППО Skynex;
- зенітки Gepard;
- самохідні артилерійські установки;
- броньовані автомобілі;
- бойові дрони;
- радари;
- боєприпаси.
Шольц запевнив, що наступного року Німеччина продовжить підтримку України. Для цього до бюджету включили 4 млрд євро на пряму двосторонню військову допомогу.
Новий пакет для України від Німеччини
Ще кілька днів тому начальник спеціального штабу по Україні генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів, що Бундестаг виділив на допомогу Україні у 2024 році ще 400 млн євро.
За словами Фройдінга, таке рішення дозволить до кінця року передати Україні озброєння на 1,4 млрд євро.
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