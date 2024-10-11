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ППО IRIS-T і не лише. Шольц розкрив зміст пакету допомоги Україні на 1,4 млрд євро

Берлін, П'ятниця 11 жовтня 2024 16:20
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ППО IRIS-T і не лише. Шольц розкрив зміст пакету допомоги Україні на 1,4 млрд євро Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина до кінця року планує передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Він буде містити системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава німецького уряду зазначив, що Україні вже передали пакет військової допомоги на суму 600 млн євро. Він включає п'яту систему IRIS-T SLM, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси та безпілотники.

"До кінця року ми за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро", - уточнив Шольц.

За його словами, пакет включає:

  • ППО IRIS-T;
  • ППО Skynex;
  • зенітки Gepard;
  • самохідні артилерійські установки;
  • броньовані автомобілі;
  • бойові дрони;
  • радари;
  • боєприпаси.

Шольц запевнив, що наступного року Німеччина продовжить підтримку України. Для цього до бюджету включили 4 млрд євро на пряму двосторонню військову допомогу.

Новий пакет для України від Німеччини

Ще кілька днів тому начальник спеціального штабу по Україні генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів, що Бундестаг виділив на допомогу Україні у 2024 році ще 400 млн євро.

За словами Фройдінга, таке рішення дозволить до кінця року передати Україні озброєння на 1,4 млрд євро.

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Допомога Україні Військова допомога Олаф Шольц
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