Британія ввела санкції проти двох російських олігархів

Британія додала до підсанкційного списку двох російських олігархів. Їм заморозили активи ат застосували санкції щодо трастових послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Британії.

Сьогодні, 11 жовтня, уряд Великої Британії вніс дві зміни до списку осіб, які підпадають під режим санкцій проти Росії. А саме, до списку були внесені:

Андрій Ігорьович Мельниченко;

Григорій Вікторович Березкін.

На цих осіб, як і раніше, поширюється заморожування активів, санкції щодо трастових послуг і заборона на поїздки, а також транспортні санкції.

Що відомо про підсанкційних олігархів РФ

Мельніченко

Основний бенефіціар міжнародного виробника добрив "Єврохім" і вугільно-енергетичної компанії "СУЕК", кожна з яких входить до числа найбільших у світі у своїй галузі.

Член рад директорів в обох компаніях. За останні 20 років брав участь у створенні ряду найбільш успішних російських корпорацій.

Від 2022 року, через російську агресію РФ, Мельниченко перебуває під персональними санкціями ЄС.

Березкін

Олігарх, наближений до російського диктатора Володимира Путіна.

Власник групи компаній "ЄСН". Основні сфери діяльності компаній - нафтова промисловість та електроенергетика, медіа та венчурні інвестиції.

Член ради директорів ВАТ "РЖД", опікунської ради МДУ ім. Ломоносова та Опікунської ради фонду підтримки соціального підприємництва "Назустріч змінам".

Крім Британії вже перебуває під санкціями Канади, Австралії, Швейцарії та України.