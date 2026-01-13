UA

Шмигаль на посаді міністра енергетики замінить всіх своїх заступників, - джерела

Фото: Денис Шмигаль, міністр оборони України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко, Юрій Дощатов

Міністр оборони Денис Шмигаль на посаді міністра енергетики планує замінити весь склад своїх заступників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька джерел.

Повний склад нових заступників міністра енергетики поки що невідомий, але вже є інформація, що на роботу в Міненерго перейде Анатолій Куцовол, який зараз обіймає посаду заступника міністра оборони.

Також заступником Шмигаля планується призначити його колишнього радника на посаді прем'єра і члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка.

Інша колишня радниця Шмигаля з питань енергетики, Наталія Бойко, відмовилася від пропозиції перейти на роботу в Міненерго.

Кадрові перестановки в Україні

Нагадаємо, 2 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

Наступного дня, 3 січня, президент запропонував міністру оборони України Денису перейти на посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики.

У п'ятницю, 9 січня, стало відомо, що Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку.

Джерела РБК-Україна повідомили, що у вівторок, 13 січня, Верховна Рада звільнить Дениса Шмигаля та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова із займаних посад та перепризначить їх на нові. Крім того, очікується й звільнення голови СБУ Василя Малюка.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Василя Малюка з посади голови СБУ. Це сталося на тлі хвилі кадрових перестановок у силових структурах і не тільки.

За словами Зеленського, Малюк тепер керуватиме асиметричними операціями проти окупантів. Того ж дня голова СБУ написав заяву про відставку. Минулого тижня стало відомо, що її внесли в Раду.

В понеділок, 12 січня, у комітеті Ради з питань оборони не набралося достатньої кількості голосів на підтримку звільнення Малюка.

Детальніше про кадрові перестановки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

