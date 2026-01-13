Шмыгаль на посту министра энергетики заменит всех своих заместителей, - источники

Полный состав новых заместителей министра энергетики пока неизвестен, но уже есть информация, что на работу в Минэнерго перейдет Анатолий Куцовол, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны.

Также заместителем Шмыгаля планируется назначить его бывшего советника на посту премьера и члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко.

Другая бывшая советница Шмыгаля по вопросам энергетики, Наталья Бойко, отказалась от предложения перейти на работу в Минэнерго.