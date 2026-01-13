RU

Шмыгаль на посту министра энергетики заменит всех своих заместителей, - источники

Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Юрий Дощатов

Министр обороны Денис Шмыгаль на посту министра энергетики планирует заменить весь состав своих заместителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на несколько источников.

Полный состав новых заместителей министра энергетики пока неизвестен, но уже есть информация, что на работу в Минэнерго перейдет Анатолий Куцовол, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны.

Также заместителем Шмыгаля планируется назначить его бывшего советника на посту премьера и члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко.

Другая бывшая советница Шмыгаля по вопросам энергетики, Наталья Бойко, отказалась от предложения перейти на работу в Минэнерго.

 

Кадровые перестановки в Украине

Напомним, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.

На следующий день, 3 января, президент предложил министру обороны Украины Денису Федорову перейти на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

В пятницу, 9 января, стало известно, что Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке.

Источники РБК-Украина сообщили, что во вторник, 13 января, Верховная Рада уволит Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова с занимаемых должностей и переназначит их на новые. Кроме того, ожидается и увольнение главы СБУ Василия Малюка.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. Это произошло на фоне волны кадровых перестановок в силовых структурах и не только.

По словам Зеленского, Малюк теперь будет руководить асимметричными операциями против оккупантов. В тот же день глава СБУ написал заявление об отставке. На прошлой неделе стало известно, что его внесли в Раду.

В понедельник, 12 января, в комитете Рады по вопросам обороны не набралось достаточного количества голосов в поддержку увольнения Малюка.

Подробнее о кадровых перестановках - читайте в материале РБК-Украина.

