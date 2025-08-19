Шість із десяти спеціальностей: хто отримав результати спецсесій ЄФВВ і що робити далі
Учасники додаткових сесій Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури, які складали предметні тести з певних спеціальностей, вже отримали свої результати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Хто саме отримав результати додаткових сесій ЄФВВ
Згідно з інформацією УЦОЯО, у понеділок (18 серпня) результати за шкалою 100-200 балів отримали учасники додаткових сесій ЄФВВ для вступу до магістратури, які складали предметні тести:
- з управління та адміністрування;
- з права та міжнародного права;
- з педагогіки та психології;
- з інформаційних технологій;
- з психології та соціології;
- з обліку та фінансів.
Результати яких предметних тестів спецсесії ЄФВВ уже доступні (ілюстрація: testportal.gov.ua)
Як знайти результати й сформувати екзаменаційну картку
Ознайомитись з результатами додаткових сесій ЄФВВ для вступу до магістратури українці можуть в електронних кабінетах учасників вступних випробувань.
Вхід до кабінету вступника (скриншот: zno.testportal.com.ua)
Там же доступна опція формування екзаменаційної картки.
Вона потрібна потенційним магістрам для подальшого вступу до закладів вищої освіти України.
В УЦОЯО зауважили, що учасники ЄФВВ можуть також завантажити картку результатів з кожного блоку цього вступного випробування.
У ній зазначається:
- під яким номером певний учасник виконував кожне завдання;
- які він дав відповіді;
- яку кількість балів набрав за кожне завдання.
Коли будуть результати з інших предметів ЄФВВ
Насамкінець вступникам на навчання для здобуття ступеня магістра повідомили, що до 22 серпня будуть отримані результати учасників ЄФВВ, які складали предметні тести:
- з мовознавства;
- з історії мистецтва;
- з економіки та міжнародної економіки;
- з політології та міжнародних відносини.
Нагадаємо, Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) - це форма випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття другого рівня вищої освіти за відповідною спеціальністю.
Зважаючи на збільшення у 2025 році кількості спеціальностей, для вступу на які потрібно проходити ЄФВВ, було розширено й перелік предметних тестів.
До наявних раніше восьми фахових випробувань (за спрямуваннями "Облік та фінанси", "Управління та адміністрування", "Право та міжнародне право", "Інформаційні технології", "Економіка та міжнародна економіка", "Політологія та міжнародні відносини", "Психологія та соціологія", "Педагогіка та психологія") було додано тести "Мовознавство" й "Історія мистецтва".
Це збільшило загальну кількість предметів ЄФВВ до десяти.
Крім того, ми пояснювали, що відомо про магістратуру для військових - хто і як може вступити без тестів і навіть перейти на бюджет.
Читайте також про освітні гранти 2025 року - хто зі вступників може отримати гроші на навчання, яку суму та за яких умов.