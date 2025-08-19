Шість із десяти спеціальностей: хто отримав результати спецсесій ЄФВВ і що робити далі

Учасники додаткових сесій Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури, які складали предметні тести з певних спеціальностей, вже отримали свої результати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Хто саме отримав результати додаткових сесій ЄФВВ Згідно з інформацією УЦОЯО, у понеділок (18 серпня) результати за шкалою 100-200 балів отримали учасники додаткових сесій ЄФВВ для вступу до магістратури, які складали предметні тести: з управління та адміністрування;

з права та міжнародного права;

з педагогіки та психології;

з інформаційних технологій;

з психології та соціології;

з обліку та фінансів. Результати яких предметних тестів спецсесії ЄФВВ уже доступні (ілюстрація: testportal.gov.ua) Як знайти результати й сформувати екзаменаційну картку Ознайомитись з результатами додаткових сесій ЄФВВ для вступу до магістратури українці можуть в електронних кабінетах учасників вступних випробувань. Вхід до кабінету вступника (скриншот: zno.testportal.com.ua) Там же доступна опція формування екзаменаційної картки. Вона потрібна потенційним магістрам для подальшого вступу до закладів вищої освіти України. В УЦОЯО зауважили, що учасники ЄФВВ можуть також завантажити картку результатів з кожного блоку цього вступного випробування. У ній зазначається: під яким номером певний учасник виконував кожне завдання;

які він дав відповіді;

яку кількість балів набрав за кожне завдання. Коли будуть результати з інших предметів ЄФВВ Насамкінець вступникам на навчання для здобуття ступеня магістра повідомили, що до 22 серпня будуть отримані результати учасників ЄФВВ, які складали предметні тести: з мовознавства;

з історії мистецтва;

з економіки та міжнародної економіки;

з політології та міжнародних відносини.