Шесть из десяти специальностей: кто получил результаты спецсессий ЕПВИ и что делать дальше
Участники дополнительных сессий Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) для поступления в магистратуру, которые сдавали предметные тесты по определенным специальностям, уже получили свои результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Кто именно получил результаты дополнительных сессий ЕПВИ
Согласно информации УЦОКО, в понедельник (18 августа) результаты по шкале 100-200 баллов получили участники дополнительных сессий ЕПВИ для поступления в магистратуру, которые сдавали предметные тесты:
- по управлению и администрированию;
- по праву и международному праву;
- по педагогике и психологии;
- по информационным технологиям;
- по психологии и социологии;
- по учету и финансам.
Результаты каких предметных тестов спецсессии ЕПВИ уже доступны (иллюстрация: testportal.gov.ua)
Как найти результаты и сформировать экзаменационную карточку
Ознакомиться с результатами дополнительных сессий ЕПВИ для поступления в магистратуру украинцы могут в электронных кабинетах участников вступительных испытаний.
Вход в кабинет абитуриента (скриншот: zno.testportal.com.ua)
Там же доступна опция формирования экзаменационной карточки.
Она нужна потенциальным магистрам для дальнейшего поступления в учреждения высшего образования Украины.
В УЦОКО отметили, что участники ЕПВИ могут также загрузить карточку результатов по каждому блоку этого вступительного испытания.
В ней отмечается:
- под каким номером определенный участник выполнял каждое задание;
- какие он дал ответы;
- какое количество баллов набрал за каждое задание.
Когда будут результаты по другим предметам ЕПВИ
В завершение поступающим на обучение для получения степени магистра сообщили, что до 22 августа будут получены результаты участников ЕПВИ, которые сдавали предметные тесты:
- по языкознанию;
- по истории искусства;
- по экономике и международной экономике;
- по политологии и международным отношениям.
Напомним, Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) - это форма испытания для поступления на обучение для получения степени магистра, которая предусматривает оценивание уровня подготовленности поступающего к получению второго уровня высшего образования по соответствующей специальности.
Учитывая увеличение в 2025 году количества специальностей, для поступления на которые нужно проходить ЕПВИ, был расширен и перечень предметных тестов.
К имеющимся ранее восьми профессиональным испытаниям (по направлениям "Учет и финансы", "Управление и администрирование", "Право и международное право", "Информационные технологии", "Экономика и международная экономика", "Политология и международные отношения", "Психология и социология", "Педагогика и психология") были добавлены тесты "Языкознание" и "История искусства".
Это увеличило общее количество предметов ЕПВИ до десяти.
Кроме того, мы объясняли, что известно о магистратуре для военных - кто и как может поступить без тестов и даже перейти на бюджет.
Читайте также об образовательных грантах 2025 года - кто из поступающих может получить деньги на обучение, какую сумму и при каких условиях.