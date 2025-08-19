ua en ru
Шесть из десяти специальностей: кто получил результаты спецсессий ЕПВИ и что делать дальше

Вторник 19 августа 2025 13:32
UA EN RU
Шесть из десяти специальностей: кто получил результаты спецсессий ЕПВИ и что делать дальше Результаты дополнительной сессии ЕПВИ по некоторым специальностям уже доступны (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Участники дополнительных сессий Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) для поступления в магистратуру, которые сдавали предметные тесты по определенным специальностям, уже получили свои результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Кто именно получил результаты дополнительных сессий ЕПВИ

Согласно информации УЦОКО, в понедельник (18 августа) результаты по шкале 100-200 баллов получили участники дополнительных сессий ЕПВИ для поступления в магистратуру, которые сдавали предметные тесты:

  • по управлению и администрированию;
  • по праву и международному праву;
  • по педагогике и психологии;
  • по информационным технологиям;
  • по психологии и социологии;
  • по учету и финансам.

Шесть из десяти специальностей: кто получил результаты спецсессий ЕПВИ и что делать дальшеРезультаты каких предметных тестов спецсессии ЕПВИ уже доступны (иллюстрация: testportal.gov.ua)

Как найти результаты и сформировать экзаменационную карточку

Ознакомиться с результатами дополнительных сессий ЕПВИ для поступления в магистратуру украинцы могут в электронных кабинетах участников вступительных испытаний.

Шесть из десяти специальностей: кто получил результаты спецсессий ЕПВИ и что делать дальшеВход в кабинет абитуриента (скриншот: zno.testportal.com.ua)

Там же доступна опция формирования экзаменационной карточки.

Она нужна потенциальным магистрам для дальнейшего поступления в учреждения высшего образования Украины.

В УЦОКО отметили, что участники ЕПВИ могут также загрузить карточку результатов по каждому блоку этого вступительного испытания.

В ней отмечается:

  • под каким номером определенный участник выполнял каждое задание;
  • какие он дал ответы;
  • какое количество баллов набрал за каждое задание.

Когда будут результаты по другим предметам ЕПВИ

В завершение поступающим на обучение для получения степени магистра сообщили, что до 22 августа будут получены результаты участников ЕПВИ, которые сдавали предметные тесты:

  • по языкознанию;
  • по истории искусства;
  • по экономике и международной экономике;
  • по политологии и международным отношениям.

Напомним, Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) - это форма испытания для поступления на обучение для получения степени магистра, которая предусматривает оценивание уровня подготовленности поступающего к получению второго уровня высшего образования по соответствующей специальности.

Учитывая увеличение в 2025 году количества специальностей, для поступления на которые нужно проходить ЕПВИ, был расширен и перечень предметных тестов.

К имеющимся ранее восьми профессиональным испытаниям (по направлениям "Учет и финансы", "Управление и администрирование", "Право и международное право", "Информационные технологии", "Экономика и международная экономика", "Политология и международные отношения", "Психология и социология", "Педагогика и психология") были добавлены тесты "Языкознание" и "История искусства".

Это увеличило общее количество предметов ЕПВИ до десяти.

Кроме того, мы объясняли, что известно о магистратуре для военных - кто и как может поступить без тестов и даже перейти на бюджет.

Читайте также об образовательных грантах 2025 года - кто из поступающих может получить деньги на обучение, какую сумму и при каких условиях.

