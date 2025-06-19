Магістратура для військових: як вступити без тестів і перейти на бюджет

Військовослужбовці, які вже мають диплом бакалавра, можуть вступати до магістратури за спеціальними умовами.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua .

Що передбачає спрощений вступ

Замість обов’язкового ЄВІ (єдиного вступного іспиту з іноземної мови) та ЄФВВ (фахового вступного випробування) військові можуть скласти співбесіду з іноземної мови та пройти фаховий іспит безпосередньо у закладі вищої освіти.

Цим правом можуть скористатися:

учасники бойових дій, зокрема ті, хто зараз проходить військову службу (окрім строковиків);

військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, а також працівники Державної кримінально-виконавчої служби - за умови вступу на контракт у військові виші або навчальні підрозділи ЗВО (окрім спеціальностей "Право" та "Міжнародне право").

Можливість переведення на бюджет

Крім того, такі вступники можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця. Це стосується осіб, які:

вступили на контракт, але підпадають під категорії учасників бойових дій;

є особами з інвалідністю внаслідок війни;

були позбавлені волі внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Переведення можливе лише за наявності вільних бюджетних місць та за умови, що вступник у рік вступу здобув освітній ступінь бакалавра або спеціаліста.