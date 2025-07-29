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Стартувала додаткова сесія на вступ у магістратуру: як не провалити тести через дрібниці

Вівторок 29 липня 2025 16:57
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Стартувала додаткова сесія на вступ у магістратуру: як не провалити тести через дрібниці В Україні розпочалась додаткова сесія вступних випробувань до магістратури (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

29 липня стартувала додаткова сесія вступних випробувань до магістратури. Вона проходитиме до 18 серпня. Учасникам важливо заздалегідь підготуватися, аби уникнути стресу в день тестування та пройти його успішно.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Українського центру оцінювання якості освіти.

Що варто зробити заздалегідь

Особи, які складають ЄВІ чи ЄФВВ, мають заздалегідь:

  • позначити дату й час тестування у персональному календарі (інформацію шукайте в запрошенні-перепустці у кабінеті учасника на сайті УЦОЯО);
  • спланувати маршрут до пункту тестування;
  • підготувати документи та, за можливості, роздрукувати запрошення.

Щоб потрапити до пункту тестування, потрібно мати:

  • оригінал екзаменаційного листка;
  • документ, що посвідчує особу, або його цифровий аналог у "Дії".

Якщо ви не отримали екзаменаційного листка, зверніться до приймальної комісії. Важливо також перевірити, щоб листок був правильно оформлений: мав фото та підпис представника комісії.

Потрібно прибути вчасно на тестування - у запрошенні вказано точний час його проведення. Перша зміна стартує о 10:00, друга - о 15:00.

Допуск розпочинається за 30 хвилин до початку і припиняється за 5 хвилин до старту. Учасників, які запізнилися або не мають потрібних документів, не допустять.

Правила проходження тесту

Під час іспиту:

  • уважно слухайте інструктора;
  • не порушуйте вимог - інакше вас відсторонять від тесту, а результати анулюють;
  • при технічних збоях чи поганому самопочутті одразу звертайтесь до інструктора;
  • у разі повітряної тривоги дотримуйтесь інструкцій і прямуйте до укриття.

Коли будуть результати

Одразу після завершення тесту система покаже кількість правильних відповідей і тестових балів. За бажанням учасники можуть попередньо розрахувати свій результат за шкалою 100-200 балів.

Офіційні результати додаткової сесії ЄВІ / ЄФВВ оприлюднять у кабінетах учасників до 22 серпня.

Читайте також про те, що цього року МОН затвердило проведення спеціальної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступників до магістратури та аспірантури у вересні. Вона буде платною. Зареєструватись на цю сесію можна буде з 1 по 8 серпня.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році вступники до аспірантури в Україні мають скласти не лише ЄВІ, а й новий тест - єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ). Він міститиме 100 завдань із вибором правильної відповіді.

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