Стартувала додаткова сесія на вступ у магістратуру: як не провалити тести через дрібниці

29 липня стартувала додаткова сесія вступних випробувань до магістратури. Вона проходитиме до 18 серпня. Учасникам важливо заздалегідь підготуватися, аби уникнути стресу в день тестування та пройти його успішно.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Українського центру оцінювання якості освіти.

Що варто зробити заздалегідь

Особи, які складають ЄВІ чи ЄФВВ, мають заздалегідь:

позначити дату й час тестування у персональному календарі (інформацію шукайте в запрошенні-перепустці у кабінеті учасника на сайті УЦОЯО);

спланувати маршрут до пункту тестування;

підготувати документи та, за можливості, роздрукувати запрошення.

Щоб потрапити до пункту тестування, потрібно мати:

оригінал екзаменаційного листка;

документ, що посвідчує особу, або його цифровий аналог у "Дії".

Якщо ви не отримали екзаменаційного листка, зверніться до приймальної комісії. Важливо також перевірити, щоб листок був правильно оформлений: мав фото та підпис представника комісії.

Потрібно прибути вчасно на тестування - у запрошенні вказано точний час його проведення. Перша зміна стартує о 10:00, друга - о 15:00.

Допуск розпочинається за 30 хвилин до початку і припиняється за 5 хвилин до старту. Учасників, які запізнилися або не мають потрібних документів, не допустять.

Правила проходження тесту

Під час іспиту:

уважно слухайте інструктора;

не порушуйте вимог - інакше вас відсторонять від тесту, а результати анулюють;

при технічних збоях чи поганому самопочутті одразу звертайтесь до інструктора;

у разі повітряної тривоги дотримуйтесь інструкцій і прямуйте до укриття.

Коли будуть результати

Одразу після завершення тесту система покаже кількість правильних відповідей і тестових балів. За бажанням учасники можуть попередньо розрахувати свій результат за шкалою 100-200 балів.

Офіційні результати додаткової сесії ЄВІ / ЄФВВ оприлюднять у кабінетах учасників до 22 серпня.