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Официально: ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

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Украина, Пятница 03 июня 2022 16:51
Официально: ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта Фото: ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта (flickr.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта направляется на европейский рынок. Это поможет восстановлению украинского бизнеса, который пострадал вследствие российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

"Регуляторные правила, что временно приостанавливают все сборы с импорта, который поступает в ЕС из Украины, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС. Они вступят в силу завтра, 4 июня, и будут действовать до 5 июня 2023 года", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.

Она отметила, что ЕК приветствует скорейшее принятие этих мер Европарламентом и Советом ЕС.

"Это беспрецедентный шаг, направленный на развитие экономики Украины, которая была значительно ослаблена вследствие российской агрессии. Он поможет преодолеть тяжелую ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения", - подчеркнула Гарсия Феррер.

Ранее мы сообщали, Совет Евросоюза утвердил временную либерализацию торговли и другие торговые уступки относительно определенных украинских товаров. Так, на один год приостанавливаются все импортные пошлины и квоты ЕС на экспорт из Украины.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект относительно возврата отмененных таможенных платежей, в т. ч. для ввоза авто гражданами, возобновления налоговых проверок и увеличения военного сбора до 3%.

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