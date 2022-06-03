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Зеленский обратился к украинцам на 100-й день войны: главные заявления

Новина українською →
Киев, Пятница 03 июня 2022 21:47
Зеленский обратился к украинцам на 100-й день войны: главные заявления Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украинцы в течение 100 дней полномасштабного вторжения России после восьми лет войны продолжали бороться за три слова - мир, победа и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

В сегодняшнем обращении президент перечислил слова и понятия, которые появились в лексиконе с 24 февраля 2022 года. В общей сложности президент назвал 100 слов, которые считает символами новой украинской истории, в частности:

  • В 2014 году Россия пришла в Украину со словом "война", а 24 февраля добавила к нему слово "полномасштабная";
  • "Паляница", "Стугна", "Казак", "Змеиный" и "Чернобаевка". По мнению Зеленского, в последнем слове можно увидеть все об украинском сопротивлении и о врагах;
  • "Байрактар", Harpoon, HIMARS, Starlink, Javelin, "Нептун", "Жешув" и "ленд-лиз". Последнее отображает 100 дней борьбы, дипломатии и поддержки;
  • Больше чем просто слова - "Гостомель", "Ахтырка", "Бородянка", "Чернигов", "Харьков", "Херсон", "Изюм", "Мелитополь" и "Азовсталь";
  • "Волноваха", "Салтовка", "Попасна" и "Северодонецк" - слова, которые хочет стереть противник, но украинская сторона напишет их и слова "Буча" и "Мариуполь" рядом со словом "трибунал";
  • Украина избегает слова "беженцы", но словом "переселенцы" надеется, что будущее миллионов украинцев будет на родине.

Напомним, ранее появилось видео с динамикой российского вторжения в первые 100 дней полномасштабной войны против Украины.

Западные разведки полагают, что России за этот временной отрезок не удалось достичь ни одной стратегической цели.

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