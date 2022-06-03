Зеленский обратился к украинцам на 100-й день войны: главные заявления

Украинцы в течение 100 дней полномасштабного вторжения России после восьми лет войны продолжали бороться за три слова - мир, победа и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

В сегодняшнем обращении президент перечислил слова и понятия, которые появились в лексиконе с 24 февраля 2022 года. В общей сложности президент назвал 100 слов, которые считает символами новой украинской истории, в частности:

Напомним, ранее появилось видео с динамикой российского вторжения в первые 100 дней полномасштабной войны против Украины.

Западные разведки полагают, что России за этот временной отрезок не удалось достичь ни одной стратегической цели.

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