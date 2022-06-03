Бои за Северодонецк продолжаются. Оккупанты имеют частичный успех

В Северодонецке продолжают идти ожесточенные бои между украинскими военными и российскими оккупантами. Россияне имеют частичный успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневное сводки Генштаба .

Как отмечают в Генштабе, на этом направлении российское командование сосредоточило все основные силы на взятии Северодонецка.

"Под прикрытием огня артиллерии враг вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются", - рассказали в Генштабе.

Напомним, сегодня в Минобороны сообщали, что ВСУ выбили оккупантов из двух населенных пунктов вблизи Северодонецка.

Кроме того, вчера глава Луганской области сообщал о том, что Северодонецк имеет шансы на скорое освобождение от оккупантов.

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