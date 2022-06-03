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Зеленский предоставил журналисту Невзорову гражданство Украины, - Геращенко

Новина українською →
Киев, Пятница 03 июня 2022 12:10
Зеленский предоставил журналисту Невзорову гражданство Украины, - Геращенко Фото: Александр Невзоров (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии предоставили гражданство Украины. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Антона Геращенко в Telegram.

"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", - написал он.

Напомним, ранее в России возбудили дело против Невзорова из-за якобы распространение фейков касаемо войны в Украине.

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