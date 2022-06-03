ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон призвал не унижать Россию и не исключил визит в Киев

Новина українською →
Париж, Пятница 03 июня 2022 22:06
Макрон призвал не унижать Россию и не исключил визит в Киев Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Вторжение в Украину, по словам Макрона, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента Владимира Путина.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал президент Франции.

Макрон отметил, что нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".

В то же время президент Франции не исключил, что посетит Украину. Но не уточнил, когда это может произойти.

Напомним, недавно Макрон вместе с канцлером Германии позвонили Путину, чтобы обсудить Украину. Этот телефонный разговор был раскритикован в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Владимир Путин Российская Федерация Украина Война России против Украины
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине