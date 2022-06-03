Макрон призвал не унижать Россию и не исключил визит в Киев
Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Вторжение в Украину, по словам Макрона, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента Владимира Путина.
"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал президент Франции.
Макрон отметил, что нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".
В то же время президент Франции не исключил, что посетит Украину. Но не уточнил, когда это может произойти.
Напомним, недавно Макрон вместе с канцлером Германии позвонили Путину, чтобы обсудить Украину. Этот телефонный разговор был раскритикован в Европе.
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