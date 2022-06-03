Журналисты Reuters попали под обстрел в машине боевиков возле Северодонецка
На оккупированном Донбассе в районе Северодонецка под обстрел попали журналисты Reuters. Они ехали в машине пророссийских боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что фотограф Александр Ермоченко и оператор Павел Климов направлялись из Рубежного в Северодонецк в автомобиле, который им предоставили оккупационные силы. В результате обстрела погиб водитель, а журналисты получили ранения.
Reuters не удалось сразу установить личность водителя, которого боевики дали агентству для поездки. Министерство обороны Украины не ответило на телефонный звонок с просьбой прокомментировать инцидент.
Ермоченко и Климов были доставлены в больницу в Рубежном, где им была оказана первая помощь: у Ермоченко - небольшое осколочное ранение, у Климова - перелом руки.
"Reuters выражает свои глубочайшие соболезнования семье водителя в связи с их потерей", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее в Луганской области погиб журналист французского телеканала BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф. Он освещал эвакуацию мирных жителей, был обстрелян бронеавтомобиль, осколок попал мужчине в шею.
Сегодня стало известно, что украинские силы в ходе контрнаступления в Северодонецке оттеснили противника и выбили его с некоторых улиц города.
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